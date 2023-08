Meer dan 10.000 keer hooghouden: het kost Lux (8) een uur, maar nu heeft hij wel een wereldrecord

MET VIDEOHet is maar waar je zin in hebt: een uur lang de bal hooghouden. De 8-jarige Lux had na zijn record van 5039 nog maar één doel en dat was de bal 10.000 keer aanraken zonder dat-ie de grond raakt. En ja, hij is gesloopt, heeft last van zijn benen, maar de missie is geslaagd: ,,Dit gaan we niet nog een keer doen.”