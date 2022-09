Meerdere dode ganzen in Bunschoten, onduidelijk of vogelgriep de oorzaak is

Stakingen, regen? Festival Into the Woods laat zich niet kennen

Regenlaarzen, regenponcho’s en paraplus. Het festivalterrein van Into the Woods in Amersfoort stroomt vol. Na drie jaar wachten kan iedereen eindelijk de Amersfoortse ‘woods’ weer betreden. Of toch niet? De staking van NS-personeel gooit roet in het eten voor een aantal festivalgangers.

9 september