Meerdere voertuigen met elkaar in botsing op drukke weg zorgt voor filevorming in Hoogland

Kat zit al dagenlang vast in hoge boom in Amersfoort, reddingspo­gin­gen mogen niet baten

De brandweer heeft zondag aan het einde van de ochtend meerdere pogingen gedaan om een kat uit een hoge boom in Kattenbroek in Amersfoort te redden. De boom is echter zo hoog dat tot nu toe geen enkele reddingspoging heeft gewerkt. Het dier was al zeker vier dagen vermist.