Megaboete van 125.000 euro voor Leusdense varkensboer die milieuregels aan z'n laars lapt

Royal HaskoningD­HV vermindert energiege­bruik in alle kantoren met tweederde

10 december Royal HaskoningDHV gaat zijn energieverbruik in het hoofdkantoor in Amersfoort en zo’n 75 andere kantoren in de wereld vóór 2035 met twee derde verminderen. Het ingenieurs- en consultancybureau wil tegen die tijd ook alleen nog schone of groene energie gebruiken.