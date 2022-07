Megafietsenstalling Amersfoort Centraal komt jaar later dan gepland en dit is de oorzaak

Voor de tweede keer op één dag brand gesticht in een Volvo, nu in Leusden

Voor de tweede keer is er zaterdag een autobrand ontstaan bij een Volvo. Nadat het eerder raak was in Amersfoort, moest de brandweer omstreeks 17.15 uur uitrukken voor een brand aan de Paradijsweg in Leusden.

