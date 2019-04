Megatank op transport in Nijkerk

In de tank kan 211 kuub vloeibaar gas (LNG) met een temperatuur van -162 graden Celcius worden opgeslagen. ,,Het is een bijzonder type tank waarvan er niet veel op de wereld zijn, wij zijn een van de weinige bedrijven in de regio die hier in gespecialiseerd zijn", zegt directeur Wim van Rootselaar van Cryovat, onderdeel van de Rootselaar Group. ,,Het is een dubbelwandig vacuüm geïsoleerde cryogene tank, een soort grote thermoskan. Vloeibaar aardgas moet je heel zorgvuldig opslaan, het mag niet gaan lekken en moet daarom taai zijn, en er moet druk op blijven en de temperatuur moet constant op -162 graden blijven. Doordat het koud en vloeibaar gemaakt is het 600 keer kleiner in volume dan aardgas en daardoor efficiënter te vervoeren en op te slaan.”