Meisje (14) en hond bekogeld met vuurwerk vanuit langsrijdende auto in Nijkerk

,,Mijn dochter ging rond half vijf met de hond een rondje lopen", vertelt haar moeder Mariëlle Bouw-Koller. ,,Uit de richting van het station kwam een auto rijden. Toen die hen passeerde, ging het raam open en werd er een hand kikkererwten bewust op haar en de hond gegooid". Kikkererwten is licht knalvuurwerk dat ontploft zodra het de grond raakt. ,,Sofie schrok en schreeuwde, maar zij en de hond hebben gelukkig niks.”

De auto, een groene Opel Zafira, reed verder maar keerde ter hoogte van de Mijnstraat en reed weer terug. ,,Bij ons aan de overkant waren mensen aan het verhuizen. Dat waren potige lui, zij zijn ervoor gaan staan om proberen de auto tegen te houden. Maar de auto wist hen toch te ontwijken", vertelt Bouw-Koller. ,,We hebben de politie erbij gehaald, die zijn er achteraan gegaan maar dat was tevergeefs.”

De persoon die het vuurwerk gooide was een jongen van 15 tot 17 jaar, zegt Bouw-Koller. Achter het stuur van de auto zat een vrouw van 20 tot 25 jaar oud.

Een bewakingscamera van buurtbewoners filmde de Opel Zafira. Bouw-Koller zette een oproep met screenshots van het voertuig op Facebook. De politie is volgens haar nog niet bij de eigenaar van de camera langs geweest om de beelden op te halen. ,,De politie kon eerder aan de hand van bewegende beelden een kenteken achterhalen van inbrekers die hier in de buurt hadden ingebroken, dus ik had gehoopt dat ze hier meer mee zouden doen. Maar ik heb niet het idee dat dit daar de hoogste prioriteit heeft".