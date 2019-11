Meisje (4) overleden na ernstig ongeluk op Leusderweg

Gezinnen in Eemnes het rijkst van alle gemeenten in de regio Amersfoort

15:50 Het doorsnee vermogen in Nederland is voor de vijfde jaar op rij toegenomen, blijkt uit cijfers van het CBS. Dit komt vooral doordat woningen in waarde blijven stijgen. In de regio Amersfoort vallen de grote vermogensverschillen tussen de steden en de dorpen op.