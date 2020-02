Meisje aangereden door tractor in Leusden

Yu Lam leeft in nachtmer­rie na brand in zijn restaurant: ‘Ik ben kostwinner en dat drukt zwaar op mijn schouders’

15:48 Yu Lam Cheung is zwaar aangeslagen door de brand in Kantonees restaurant East bij de afrit A1/A30 in Terschuur. Een financiële strop dreigt voor de Amersfoorter, want de keuken is verwoest en zijn restaurant is nog wekenlang gesloten.