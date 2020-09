Meisje raakt zwaargewond na val uit boom in Soest

COLUMN En ineens zit je als ‘linkse deugpresen­ta­tor’ midden in een helse twitter­storm

12 september Ook al kom ik geregeld met mijn kop op tv, toch ben ik nooit door de mangel gehaald op Twitter. Ik zit al jaren in het journalistenhoekje. Zo krijg ik veel nieuws mee en stuit ik geregeld op interessante artikelen en video’s. Van de twittergoot had ik natuurlijk wel gehoord, maar er nooit in gelegen.