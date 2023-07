Merel (11) loopt 120 kilometer in vier dagen: ‘Als ik erdoorheen zit, neem ik gewoon een salmiak-lolly’

Nu supermark­ten moeten stoppen met de verkoop van tabak, grijpen onderne­mers hun kans

Je kunt erop wachten: het verbod op de verkoop van rookwaar in supermarkten, vanaf 1 juli 2024, creëert een nieuwe markt. Ondernemers spelen er gretig op in, zoals in Amersfoort, waar binnenkort twee nieuwe tabaksspeciaalzaken openen. Één zelfs heel strategisch tussen twee supermarkten in. Een gat in de markt dus, volgens eigenaren. Volgens KWF Kankerbestrijding is dit eerder ‘een slechte ontwikkeling’.