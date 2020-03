Merlin (43) tolkt desnoods gratis in gebarentaal: ‘Burgemeester, mag ik naast u staan?’

Twaalf inbraken in Amersfoort in één week; op eerste etage naar binnen klauteren ‘populair’

17 maart De politie van Amersfoort heeft in de afgelopen week twaalf inbraken of pogingen daartoe geteld in de gemeente. In zeven gevallen lukte het de inbreker(s) ook om de getroffen woningen te betreden en hun slag te slaan. Dat staat in de wekelijkse inbraakupdate van de politie op Facebook.