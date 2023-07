Met de Biblebeltbus naar Baarn: tienduizenden ‘refo’s’ uit hele land verzamelen zich op Zomerfair

zomertips Pride Amersfoort: ‘Zolang het nodig is, blijven we schreeuwen dat we trots zijn op wie we zijn’

Met een Pride Walk door de Langestraat en een groot feest op de Hof, compleet met dragqueens en dansers, viert de Amersfoortse regenbooggemeenschap donderdag (27 juli) een feest waar de hele stad trots op kan zijn. ,,Iedereen kan trots zijn op wie zij of hij is, of waar hij vandaan komt.”