Met deze Japanse methode kun je tot jezelf komen in het bos: ‘We zijn het verleerd om goed te ontspannen’

Honderden vacatures, honderden Oekraïners die willen werken: ‘Dat schreeuwt om een speeddate’

Ze hebben een schat aan ervaring in de horeca, de zorg, het onderwijs. Of ze runden een beautysalon of bloemenzaak. Vluchtelingen uit Oekraïne willen dolgraag aan de slag en in Nederland barst het van de vacatures. Bij Fleur (37) en Akmaral (28) ging een lichtje op. Speeddaten maar!

10 mei