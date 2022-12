Met een bloedend gezicht pleegde man (18) overval, medewerkster is nóg doodsbang: ‘Kreeg een black-out’

Wéér een supermarkt-over­val in Amersfoort door man in regenpak: politie met kogelvrije vesten rond Lidl

Op de Lidl aan de Balladelaan in Amersfoort is maandagavond opnieuw een overval gepleegd. Dat heeft de politie bevestigd. Het is daarmee voor de derde keer dit jaar dat het Lidl-filiaal wordt opgeschrikt door overvallers.

29 november