Met haar beelden laat Meike (20) zien dat iedereen er mag zijn, juist ook in alle naaktheid

#033 Zussen Sophie en Nina openen Café STU in Amersfoort: ‘Plek voor koffie, lunch, muziek en vintage’

Amersfoort is vanaf volgende week een hotspot rijker. In het weekend van 4 en 5 maart openen zussen Sophie en Nina Pauw de deuren van hun Café STU, een plek voor goede koffie, vegetarische of veganistische lunch, livemuziek, kunst en vintage.