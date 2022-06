Metamorfose van de Hof toegejuicht, maar kritiek op verkleinen markt en terrassen: ‘Dit is broodroof’

Verdeeld­heid over betrekken bewoners bij bouwplan Leusder­kwar­tier: ‘Manier om valse hoop te geven’

Samen met bewoners kijken hoeveel woningen er eigenlijk kunnen worden gebouwd in een buurtje in het Leusderkwartier in Amersfoort? Daar voelt een meerderheid van de Amersfoortse politiek niks voor. De Alliantie mag aan de slag met het plan om 24 woningen in het Leusderkwartier te slopen en te vervangen voor 90 tot 110 nieuwe woningen.

22 juni