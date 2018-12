Metamorfose voor gebied rond randmeren: ‘Meer recreatiemogelijkheden’

Dat is besloten na het eerst jaarcongres van de 5-jarige Coöperatie Gastvrije Randmeren, waar zestien gemeenten, onder meer de provincies Overijssel en Flevoland, vier waterschappen, Rijkswaterstaat en de watersportsector in samenwerken. In Overijssel en Flevoland gaat het om de meren Nuldernauw, Wolderwijd, Veluwemeer, Drontermeer, Vossemeer en het Ketelmeer. „We zien steeds minder bezoekers op de eilanden. De focus ligt nu vooral op toervaarders, maar die verouderen. Het gebied is te mooi voor zo'n terugloop”, zegt Rita Braam, directeur Coöperatie Gastvrije Randmeren.

Uber

De plannen worden voor komend vaarseizoen al in de praktijk gebracht. „We brengen het water op orde en moderniseren de eilanden. Zodat watersportliefhebbers ook kunnen aanleggen met sloepjes en kano’s en gezinnen met kinderen ook lekker kunnen chillen op de eilanden”, zegt Braam. Ook moet het makkelijker worden met watertaxi’s en fietsveren het water over te steken. „We denken dan aan een platform als Uber.”

De Coöperatie Gastvrije Randmeren werd opgericht in 2013 als een samenwerking tussen alle aan de randmeren gelegen gemeenten, twee waterschappen en Rijkswaterstaat. De coöperatie wil de kwaliteit van het natuur- en recreatiegebied behouden en de robuustheid vergroten. Met vanaf nu dus ook de blik op ‘de bredere recreant’. „Daar is behoefte aan. We krijgen steeds meer vragen van mensen die daar gebruik van willen maken.”

Bremerbaai

De samenwerking was tot nu toe vooral gericht op projecten die voor alle partijen gunstig zijn zoals het maaien van fonteinkruid, het onderhouden van aanlegplaatsen, het behoud van de natuur, verbeteren van de waterkwaliteit en promotie van het gebied. Volgens Braam zijn er verschillende grote projecten voltooid. „Zoals de Bremerbaai in Biddinghuizen. Daar is een zwemeiland gecreëerd en kunnen mensen zowel in de schaduw als op het strand recreëren. We willen meer van dat soort projecten realiseren.”