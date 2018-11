Meubelmaker Steven (16) gaat voor het kampioenschap

Toen Steven 12 jaar was, maakte hij zijn eerste kruidenrek, houten kerstbomen en tapasplanken. ,,Ik vind het geweldig om met hout te werken, omdat het leeft en stoer is. Ook vind ik de geur van hout heerlijk.”



Steven staat in zijn atelier in het buitengebied van Hoevelaken. In de kleine ruimte liggen stapels hout naast zijn zelfgemaakte werkbank. De jongeling heeft zelfs al aan bedrijfskleding gedacht. ,,Het harde werken en de liefde voor hout zitten in mijn bloed. Mijn ouders steunen me al van jongs af. Ze hebben me ook geholpen met het opzetten van mijn bedrijf.”