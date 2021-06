Michael speurde langs een hoop puin met zijn metaaldetector en vond plots een eeuwenoud zwaard

En dat is drie: alweer een nieuwe actiegroep tegen windmolens in de Eempolder

6 juni Er is een nieuwe actiegroep opgestaan tegen windmolens in de Eempolder: Geen Windmolens in de Eempolder. Een vrijdag online gezette petitie werd al na één dag door 900 mensen ondertekend. Ook in Hoogland-West en Soest zijn al verontruste burgers actief.