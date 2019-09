Michelle (21) voelt zich thuis in de bouw: ‘Met mannen kun je sneller doorpakken’

Dokter Wiebe Jan van de Kamp uit het Soester­kwar­tier was een mensenmens

7:56 Een zwangere vrouw uit Amsterdam beviel in 1920 tijdens een vakantie met haar man in het Amersfoortse hotel-pension Rustoord. Zo zag Wiebe Jan het levenslicht in de stad, waar hij jaren later hielp bij vele bevallingen. Deze week in de rubriek Van wieg tot graf het levensverhaal van dokter Wiebe Jan van de Kamp (1920-2019).