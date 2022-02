Middelbare school afgegrendeld om verdachte situatie met wapen, jongen aangehouden

Momenteel is het veilig in school, zegt de politie. Er zijn geen vuurwapens aanwezig op school. Schoolleiding en politie overleggen momenteel hoe ze de leerlingen gerust moeten stellen. Leerlingen in de school moesten binnen blijven en de deuren werden op slot gedraaid. Uit voorzorg hadden politie daarom de zaak opgeschaald. ,,We zijn daar nu met veel eenheden heen en onderzoeken de zaak’’, aldus een politiewoordvoerder. Speciale eenheden van de politie zijn aanwezig en enkele politiewagens.

Rondom de school is gepatrouilleerd. Agenten staan met kogelwerende vesten bij de ingang. In de school wordt de telefoon wel opgenomen, maar de telefoniste zegt momenteel niets te kunnen of mogen zeggen over de situatie. In de school is het rustig, lijkt het. In diverse lokalen kijken leerlingen naar filmpjes.