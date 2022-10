Milon schiet de mooiste natuurfoto's: zo maak je dé perfecte herfstfoto

column Fien houdt herfst­schoon­maak en dus gaan 400 contacten op haar telefoon de deur uit

Met het verstrijken van een seizoen, komt bij mij altijd een opruiming kijken. Nu de zomer over is gegaan in de herfst, keer ik meer naar binnen. Letterlijk, bedoel ik dan. De terrasjes en het buiten zitten, worden hier thuis langzaamaan vervangen voor spelletjesavonden, uitgebreid koken in het weekend, een rood wijntje erbij en zonder gêne Netflix uitspelen.

4 oktober