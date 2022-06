Minder bussen in regio Amersfoort vanwege personeelstekort

Wéér containers in vlammen op in Nijkerk: brandweer rukt zes keer in één nacht uit, verspreid over de stad

Brandende containers hebben de brandweer in Nijkerk in de nacht van zaterdag op zondag overuren bezorgd. Hulpdiensten moesten in totaal zes keer in actie komen om de vlammen te bedwingen: aan de Cornelis van Ramshorstlaan en aan de Watergoorweg. Daarmee lijkt er geen einde te komen aan de hausse van containerbranden die de gemeente in zijn greep houdt.

26 juni