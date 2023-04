Minister Hoekstra loopt mee met jaarlijkse Stille Tocht van Amersfoort en Leusden op 4 mei

Ophaalbrug Eembrugge na urenlange storing weer hersteld

De ophaalbrug in Eembrugge die Baarn, de A1 en Bunschoten met elkaar verbindt, was dinsdag na het middaguur weer het slachtoffer van een storing. Het verkeer op de N414 was hierdoor volledig gestremd. Inmiddels is de storing hersteld en kan het verkeer de brug weer over.