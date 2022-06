Minister Hugo de Jonge over Amersfoortse horrorflats: ‘Geen onveilige situatie’

Woningcor­po­ra­tie stuurt brief over onderhoud naar verkeerde wijk: ‘Huh? Wij hebben hier geen balkons!’

Woningbouwvereniging de Alliantie heeft dit weekend geblunderd met een brief over onderhoudswerkzaamheden aan woningen in Amersfoort. Het schrijven was bedoeld voor bewoners van de ‘horrorflats’ aan het Vreeland in het Soesterkwartier. Hij viel zaterdagochtend echter op de mat bij de bewoners van... het wijkje Jericho, dat op de nominatie staat gesloopt te worden.

18 juni