Minister ontbindt contract met aannemers voor reconstructie knooppunt Hoevelaken

VAN WIEG TOT GRAF Jan Visser: activist, columnist en wethouder

13:24 Jan Visser oud-wethouder, dichter, actievoerder en onderwijzer overleed op 1 april. Hij was al langere tijd ziek. Soester Wim de Kam publiceerde in 2008 een biografie over de kleurrijke Visser, ‘een buitenbeentje’, van maar liefst 540 pagina’s.