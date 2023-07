Minister onthult 200 jaar verborgen topstuk, ook wel de ‘Nachtwacht van Soesterberg’ genoemd

Het Nationaal Militair Museum in Soester­berg krijgt een gerestau­reerd schilderij: ‘De slag bij Qua­tre-Bras’

Het Nationaal Militair Museum in Soesterberg is een schilderij rijker. Op 4 juli onthult minister van Defensie Kajsa Ollongren daar het volledig gerestaureerde schilderij De slag bij Quatre-Bras, in 1818 gemaakt door Jan Willem Pieneman. Dit schilderij is de afgelopen maanden gerestaureerd, onder de ogen van het publiek in het museum.