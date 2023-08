Miss Nederland onthult LHBTI+-herdenkingsmunt op Paleis Soestdijk

Museum Soest trots op nieuw pronkstuk: maquette van Paleis Soestdijk, maar niemand weet wie hem maakte

Nog nooit Paleis Soestdijk van heel dichtbij bekeken? In Museum Soest kan dat sinds kort voor maar 6 euro entreegeld. Daar staat het pronkstuk én de nieuwe vaste publiekstrekker van het museum in een voormalig kloostergebouw in Soest: een maquette van het paleis, pas gerestaureerd. Maar wacht eens, die stond toch in de Nieuwe Kerk in Amsterdam?