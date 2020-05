Moeder breit nieuwe Ernie-trui voor haar zoon Geert (25): ‘Hij was als kind dol op Sesamstraat’

Burgemees­ter Soest neemt wethouder in de maling: ‘Ze kan hier geen huis vinden boven de 6,5 ton’

20 mei Burgemeester Rob Metz van Soest kon dinsdagavond een grap niet inhouden. Dat gebeurde tijdens een korte discussie over het verzoek van wethouder Nermina Kundic (D66) om haar weer een jaar ontheffing te verlenen van de verplichting om in de gemeente Soest te wonen. Kundic woont in Veenendaal, waar ze eerder wethouder was.