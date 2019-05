Mogelijk asbest vrij bij brand in schuur bij boerderij in Kootwijkerbroek

‘Geen zorgen over aanrijtij­den ambulance in gemeente Barneveld’

20 mei Hoewel in 2018 in de gemeente Barneveld minder spoedritten van de ambulance binnen de norm ter plaatse waren ten opzichte van het jaar ervoor, maakt burgemeester Asje van Dijk zich geen zorgen over de kwaliteit van de ambulancezorg in zijn gemeente. Dat blijkt uit zijn antwoord op schriftelijke vragen van Mijntje Pluimers van Lokaal Belang.