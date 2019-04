Mogelijke natuurbrand blijkt in brand gestoken baal hooi in fietstunnel onder A1

De brandweer trof ter plaatse een in brand gestoken baal hooi aan in een fietstunnel onder de A1. Volgens de politie duidt alles op baldadigheid. Vanaf de snelweg was veel rook te zien, waardoor er gevreesd werd voor een natuurbrand.

De brandweer had de brand snel onder controle. De rommel in de fietstunnel is opgeruimd. In verband met de extreme droogheid is de brandweer de afgelopen dagen extra alert. Donderdag ontstond er een grote natuurbrand in de Korte Duinen, waarbij vier hectare bos verloren is gegaan.