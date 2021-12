Moniek uit Nijkerk start sint- en kerstactie voor arme gezinnen: ‘Ik heb echt bergen gebruikt speelgoed gekregen’

U bent met de speelgoedruilkasten gestart?

,,Vijf jaar geleden realiseerde ik rond de feestdagen dat we het zelf heel goed hebben, maar dat er ook kinderen zijn voor wie het krijgen van cadeaus minder vanzelfsprekend is. Op vijf locaties in de stad Nijkerk staan speelgoedruilkasten waar gebruikt speelgoed gedoneerd kan worden. Gezinnen met een smalle beurs kunnen er anoniem speelgoed voor hun kinderen uit halen. Ook voor bijvoorbeeld een verjaardag.”

Waar staan de ruilkasten?

,,Bij het zwembad, de bibliotheek, een school en bij de supermarkten. De ruilkasten zijn het hele jaar door in gebruik. Ik organiseer ook speelgoedruilmarkten speciaal voor de feestdagen. De focus ligt dan meer op het wat grotere speelgoed dat niet in de kast past, een poppenhuis, loopkar of flinke auto. Niet alleen volwassenen maar ook kinderen stoppen hun speelgoed in de kasten.”

Wat leren kinderen hiervan?

,,Kinderen die hun speelgoed doneren weten dat je niet altijd nieuw speelgoed hoeft te kopen en dat er gezinnen zijn die het flink minder hebben. Je maakt andere kinderen blij en het is nog duurzaam ook.”

Heeft u nog speelgoed nodig?

,,In aanloop naar de feestdagen leg ik altijd een flinke voorraad aan, ik heb echt bergen gebruikt speelgoed gekregen. Wel wil ik graag weten welke gezinnen wat extra speelgoed kunnen gebruiken. Als je me de gegevens mailt, dat kan ook anoniem, zorg ik ervoor dat het op de juiste plekken terechtkomt.”

Wat kunnen mensen aan de actie bijdragen?

,,Mensen kunnen inpakpapier, jute zakken of pepernoten voor Sinterklaas doneren. Dat stoppen we dan bij de cadeaus, dat is extra feestelijk.”

speelgoedruilkast@gmail.com

