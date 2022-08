Morgen helemáál geen treinen rond Amersfoort, maar ook in de toekomst komt ‘centraal’ er bekaaid vanaf

Door de aangekondigde staking rijden er morgen helemáál geen treinen, maar ook daarna blijft het sappelen met de spoorverbindingen rond Amersfoort. In de toekomst rijden er namelijk minder treinen van en naar Utrecht en Harderwijk, en tussen Utrecht en Baarn gaat er 's avonds nog maar één trein per uur.

Dat blijkt allemaal uit de nieuwe dienstregeling, die begin december ingaat. Door personeelstekort zien de spoorwegen zich genoodzaakt flink te schrappen in het aantal ritten. De grootste klappen vallen in het westen van de Randstad, maar ook in de regio Amersfoort zijn de gevolgen merkbaar.

In de avonduren en in het weekend rijdt de sprinter tussen Utrecht Centraal en Baarn bijvoorbeeld één keer per uur in plaats van twee keer per uur. De eerste en laatste treinen blijven rijden. De NS onderzoekt of het mogelijk is om deze sprinter in de avonduren en in het weekend volgens het ochtendpatroon te rijden, dus met een kortere stop te Soest en in Baarn een aansluiting zowel van als naar Hilversum.

Frequentie verlaagd

Tussen Utrecht Centraal en Amersfoort Centraal verlaagt NS de frequentie van zes naar vier intercity’s per uur. NS onderzoekt of het mogelijk is om de vertrek-/aankomsttijd in Utrecht Centraal iets te verschuiven waardoor er in de spits vier keer per uur een reismogelijkheid tussen Amersfoort Centraal en Den Haag Centraal kan komen.

Tussen Deventer en Amersfoort blijven in de spitsuren vier intercity’s per uur rijden. De extra intercity’s in de spits rijden na Amersfoort door naar Amsterdam Centraal in plaats van Den Haag Centraal. Buiten de spitsuren rijden er twee Intercity’s per uur (aangevuld met de intercity naar Berlijn). De spitstreinen tussen Amersfoort en Harderwijk rijden niet, reizigers kunnen gebruik maken van de reguliere Sprinters (twee keer per uur).

