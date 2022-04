Motorrijder en automobilist zien elkaar over het hoofd in Stoutenburg

UPDATE Vogelgriep in Barneveld: acht pluimveebe­drij­ven moeten worden geruimd, minister: ‘Impact is groot’

In Barneveld is vogelgriep vastgesteld op een legbedrijf. Niet alleen de 34.000 kippen van dit bedrijf moeten worden geruimd, ook al het pluimvee van zeven omliggende bedrijven wordt uit voorzorg afgemaakt. Burgemeester Jan Luteijn is geschokt, net als landbouwminister Henk Staghouwer.

15 april