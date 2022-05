Motorrijder gewond bij botsing met auto Middelwijkstraat in Soest

Opnieuw gaat een scooter van Go Sharing in vlammen op, politie doet onderzoek naar brandstich­ters

Een scooter op de Mendelssohnstraat in Amersfoort is vanochtend vroeg volledig afgebrand. Het is niet voor het eerst dat een deelvoertuig van Go Sharing vlam vat. De politie betrekt deze zaak bij het lopende onderzoek naar deze branden.

8:30