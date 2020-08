Motorrijder gewond bij botsing op N301 bij Nijkerk

DE VRIJWILLIGER Vrijwilli­ger Wim: ‘De hectiek zoek ik op bij het Rietveldpa­vil­joen, de rust vind ik in mijn volkstuin’

26 augustus Na zijn pensionering twee jaar geleden zocht Wim Brummelman naar een evenwicht in zijn dagbesteding. Het is een structurele afwisseling geworden tussen de hectiek van het Rietveldpaviljoen aan de Zonnehof en de rust van zijn volkstuin in Hoevelaken.