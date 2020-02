Motorrijder gewond door ongeval op Nijkerkse rotonde

column De Marokkaan­se groente­boer gaat weg uit de Vermeer­straat, dat wordt wennen voor de buurt

7:37 Toen wij vertrokken uit Utrecht viel me dat zwaar. Dat had te maken met de gezellige buren, je vertrouwde omgeving. Ik zou de binnenstad gaan missen, maar toch zeker ook de Kanaalstraat. We woonden vlak om de hoek van die befaamde straat in Lombok, waar ontelbare groentewinkeltjes zijn. We kwamen er vaak voor de boodschappen, ook al omdat je daar werkelijk van alles kon krijgen, tot aan de meest exotische kruiden.