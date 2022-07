Motorrijder komt lelijk ten val in Amersfoort na te harde remactie

Sluiting Amersfoort­se kinderop­vang stuit op onbegrip: ‘In Azië gaan ze toch ook niet steeds dicht?’

Veel ouders keken raar op toen ze zondagavond een mail ontvingen over een tropenrooster. Wéér een halve dag geen opvang op maandag en dinsdag bij Ska kinderopvang. Nu niet vanwege een personeelstekort. Nee, de hitte is de boosdoener. Maar volgens de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang, gaat dit niet zomaar.

19 juli