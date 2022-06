Motorrijder raakt zwaargewond bij ongeval op A28

Leusdense kapper (30) vervolgd voor aanranding van stagiaires: achterin de winkel ‘dronken ze een wijntje’

De 30-jarige J. S. uit Zeist wordt vervolgd omdat hij als leidinggevende in een kapsalon in Leusden twee meisjes zou hebben aangerand. Dat werd woensdag duidelijk op de rechtbank in Utrecht. Daar diende de strafzaak tegen de kapper.

8 juni