Muskusrat vaker het haasje in Utrecht: vangst neemt vooral in noorden van provincie toe

Dat blijkt uit cijfers van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) over zes waterschappen in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. HDSR bestrijkt een groot deel van de provincie Utrecht. Uitgerekend in dit gebied viel de groei van het aantal gevangen ratten mee. Het aantal steeg met 93 tot 2530.

Maar in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (dat in het noorden van de provincie actief is) werden er wél veel meer gevangen: 3180, ruim 1100 meer dan vorig jaar. Cijfers voor het waterschap Vallei en Veluwe (aan de oostkant van de provincie) zijn niet beschikbaar.

Tsjechische graaf bracht ze mee

Muskus- en beverratten worden bejaagd omdat deze dieren gaten en holen graven in oevers. Daardoor worden dijken en kades instabiel en kan de boel zelfs instorten. De dieren komen van nature niet voor in Nederland. Het verhaal gaat dat een Tsjechische graaf ze in het begin van de vorige eeuw vanuit Alaska naar ons continent heeft gebracht.

De groei in het aantal gevangen dieren komt volgens het hoogheemraadschap vooral doordat er extra bestrijders werden ingezet. In heel Nederland zijn in 2022 in totaal 48.447 muskusratten gevangen. Dat is een stijging van acht procent ten opzichte van 2021.

In ons land zijn ongeveer 400 bestrijders actief. Het doel is om in 2034 in het binnenland van Nederland geen levensvatbare populatie muskusratten meer te hebben. Dat is het geval als er minder dan 500 muskusratten per jaar worden gevangen.

Volledig scherm De drie Utrechtse waterschappen. © onswater.nl

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie, met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.