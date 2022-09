Muur of vloer isoleren? In Amersfoort en Leusden kan dat nu kosteloos: ‘Je moet ergens beginnen’

Huiseigenaren met een laag inkomen in onder meer Amersfoort en Leusden krijgen de kans om hun muren of vloeren kosteloos te laten isoleren. De provincie Utrecht stelt hiervoor ruim 2,2 miljoen euro beschikbaar.

De regeling is bedoeld voor huishoudens die tot maximaal 130 procent van het minimumloon verdienen en in een slecht geïsoleerd huis wonen. Huiseigenaren die gebruik willen maken van het aanbod, worden gekoppeld aan een aannemer met wie vooraf inkoopafspraken zijn gemaakt. Uitbetaling zal direct aan de aannemer plaatsvinden via een centrale organisatie. Woningeigenaren hoeven niets voor te schieten.

Naast Amersfoorters en Leusdenaren kunnen ook Utrechters en Woerdenaren die tot de doelgroep behoren en die gebruik willen maken van het aanbod zich melden bij hun gemeente. De vier gemeenten sturen de komende periode de doelgroep ook een brief met informatie over dit aanbod. Als de aanpak in de vier gemeenten goed werkt, komen in 2023 ook andere Utrechtse gemeenten in aanmerking voor het aanbieden van dezelfde regeling.

Quote Mensen die al moeilijk rond konden komen, worden nu overvallen door torenhoge energiere­ke­nin­gen Huib van Essen

,,Ik hoop dat veel inwoners gebruik zullen maken van dit aanbod, want de nood is hoog”, aldus provinciebestuurder Huib van Essen. ,,Mensen die al moeilijk rond konden komen, worden nu overvallen door torenhoge energierekeningen. Als je dan ook nog eens in een slecht geïsoleerd huis woont en ‘voor de buurt stookt’ is dat extra frustrerend'.

Laag inkomen

De provincie Utrecht richt zich in eerste instantie op huiseigenaren met een laag inkomen. Waarom niet ook huurders? Van Essen: ,,Je moet ergens beginnen. Voor huurders gaan we ook kijken of en wat we kunnen doen. Maar we beginnen nu met huiseigenaren die in een slecht geïsoleerd huis wonen en geen geld hebben voor maatregelen. Onze verwachting is dat het isoleren van spouwmuren en vloeren al enorm zal helpen om energie te besparen en de gasrekening naar beneden te brengen.”

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.