Mysterie: na 15 jaar duikt vermiste poes Libby 105 kilometer van huis op in Amersfoort

Bart is eigen baas en doet elke dag wat anders: 'De ene dag verhuis ik iemand, de volgende dag leg ik zonnepane­len’

30 november In de rubriek Hoe is het nu met? zoeken we mensen op die een rol speelden in het nieuws van een of meerdere jaren geleden. Hoe gaat het nu met ze? Vandaag: Bart Hoegen. ,,Er is veel concurrentie in verhuizingen.”