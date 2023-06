Mysterie: waarom zitten er 'muizentandjes' in sommige Amersfoortse gebouwen?

Deze leuke dingen doe je de komende tijd in Amersfoort

Dj La Fuente stond al op de tweede editie in 2015 en dj Benny Rodriguez was vorig jaar nog te horen en te zien op het dancefestival Festifoort. De line-up is dit jaar weinig verrassend, maar daar lijkt de liefhebber niet mee te zitten. Want al sinds de eerste editie in 2014 is het eendaagse festival een succes. En dat ondanks de concurrentie met het veel omvangrijkere Into The Woods, waar ook veel house en techno wordt gedraaid. Festifoort heeft voor elk wat wils. Op het hoofdpodium de rauwere house en op de twee kleinere podia techno, hiphop en r&b.