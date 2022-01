Mysterieuze gifballen houden baasjes bezig: ‘Ik gun het Bobbie zo om los te lopen, maar nu even niet’

Lockdown voor dieren in Leusden: ‘Houd hond en kat binnen, overal kunnen gehaktbal­len met gif liggen’

Baasjes moeten per direct hun huisdier binnenhouden of minstens aanlijnen en goed in de gaten houden. In Leusden liggen gehaktballen met gif, waarschuwde de gemeente vrijdagmiddag via Facebook. Een hoax? Een slechte grap? ,,Het is echt gehakt, met blauwe staafjes erin. Ik heb het uit de bek van mijn oppashond getrokken.”

31 december