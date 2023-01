Na ruim 1,5 jaar is kogel door de kerk: supermarkt en 24 appartementen komen er écht in Scherpenzeel

Het jaar beginnen met een ijskoude duik in het water: het kan hier, maar waar moet je op letten?

Alsof er nog niet genoeg van uit de lucht valt dezer dagen, duiken vele tienduizenden Nederlanders op 1 januari het water in. In en rond Amersfoort kunnen waaghalzen zich onderdompelen op de vijver van de ijsbaan in Eemnes en het Henschotermeer in Woudenberg. Waarom zou je dat doen en waar moet je op letten?

30 december