Na twee jaar is Jan (70) eindelijk klaar met puzzel van 33.600 stukjes! Alhoewel... ‘Er mist één stukje’

Vuurwapens onder bank en in de kast, terwijl opa (56) op kleinkind (6) past: ‘Ik ben enorm stom geweest’

Twaalf wapens, waaronder een machinegeweer. Sommige lagen onder de bank, andere achterin een kast. Terwijl in het huis aan de Meentweg in Eemnes ook de 6-jarige kleindochter van de bewoner (56) rondliep. ,,Mijn familie is woedend. En terecht: ik ben heel stom geweest.”

2 maart