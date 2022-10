Na verfbommen op ramen en auto’s nu een groot hakenkruis neergekalkt in Bunschoten

Op het wegdek van de Schouw in Bunschoten is maandagochtend een groot hakenkruis aangetroffen. Onbekend is wie het nazi-symbool daar heeft neergekalkt en wanneer precies. Het is niet de eerste keer dat dorpsbewoners onaangenaam zijn verrast met hakenkruizen.

De gemeente Bunschoten wist dinsdagmiddag nog niets van het nieuwe hakenkruis, maar is blij nu op de hoogte te zijn. ,,Dan kunnen we ter plekke gaan kijken, hoe het zo snel mogelijk weer weg te halen”, zegt een woordvoerder.

Bunschoten is al eerder opgeschrikt door nazi-symbolen in de gemeente. In februari vorig jaar werden meerdere grafstenen op begraafplaats Memento Mori beklad en ook het Oostwende College werd ontsierd met hakenkruizen. Het is op dat moment midden in coronatijd en verkiezingstijd. Een poster van Mark Rutte krijgt de tekst ‘Hitler’ mee en op een GGD-tent van de corona-teststraat prijkt een slordig neergezet hakenkruis.

Vanwege de gevoeligheid neemt de politie in 2021 de zaak hoog op, maar houdt nooit een dader aan. En daarmee is er geen helderheid of het ging om kwajongensstreken of wellicht een ideologische kruistocht van een individu. Ook deze keer is het gissen.

Geen meldingen of aangiftes

De afgelopen twee weken deden zich twee andere opvallende bekladdingen voor in het dorp. Bewoners van een woning op de Havenstraat zagen zondagochtend 16 oktober dat tegen hun ramen een witte verfbom was gegooid. In de week daarvoor was het raak op de Oud Schans en de Westdijk, waar auto's en een busje met een witte verfbommen werden besmeurd.

De politie zegt desgevraagd niets van het hakenkruis en de bekladdingen met verf te weten. ,,Wij hebben nog geen meldingen of aangiftes binnen”, aldus een woordvoerder.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo's in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.