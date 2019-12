Naakte man spreekt jonge meiden aan op schoolplein in Bunschoten

Rond 22.00 uur werd het drietal - dat aan het chillen was op de grote schommel van Het Talent – opgeschrikt door een man zonder kleren. Hij sprak ze aan met de woorden: ‘Hallo zijn jullie hier bekend? Excuses ik ben naakt’, zo laat de moeder van een van de meisjes weten in een groepsapp. Volgens haar zijn de scholieren vervolgens zo snel mogelijk weggerend.

Puppy en snoep

Een leerling van de Van Amerongenschool werd in het park bij de Koenraadswetering aangesproken door een man die vroeg of hij snoep wilde. Ook zei de man een puppy in zijn bus te hebben. Twee dagen daarvoor werden twee leerlingen van de Groen van Prinstererschool onafhankelijk van elkaar in de Vivaldistraat zijn aangesproken door een man met een grijze baard. Ook hier probeerde de man hen te lokken met snoep. In alle drie de gevallen reppen de kinderen van een zwart voertuig waarmee de zich verplaatst.