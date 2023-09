Nadat hij tijdens feestje met teamgenoten in coma belandde, is Florian weer fit genoeg om te voetballen

Florian Wijsbeek moest meerdere tegenslagen verwerken afgelopen jaren, maar het dieptepunt was duidelijk het ongeval van vorig jaar. Na de tweede competitiewedstrijd van het seizoen was er een après-ski feestje bij Cobu Boys. ,,In groepjes fietsten we vanaf de club richting het centrum. Ik ging voorop onder een tunneltje door. Dat pad was redelijk smal en daar kwam ik in botsing met een tegenligger. Later kwam ik erachter dat het een oud-collega van me was. Onze hoofden botsten en ik kwam volledig verkeerd terecht’’, vertelt Wijsbeek.